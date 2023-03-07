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Haberler Denizli Denizli'de hırsızlık şebekesini JASAT çökertti

Denizli'de hırsızlık şebekesini JASAT çökertti

Denizli’de iki ilçede yaşanan hırsızlık olaylarının ardından suçluların bulunması için birçok adrese operasyon düzenlendi. JASAT ekiplerinin belirlediği adreslere yapılan baskında, hırsızlık şüphelileri evlerinde yakalandı.

İHA

07.03.2023, 13:03 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023, 13:04

Denizli’de hırsızlık şebekesini JASAT çökertti

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), faaliyetlerini ara vermeden devam ettiriyor. Kentte huzur ve güveni sağlamak adına suçlulara geçit vermeyen JASAT, Buldan ilçesi ve Honaz ilçelerinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması için Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesindeki şüpheli evlere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan faaliyete Honaz ve Buldan ilçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerde dahil oldu.



HIRSIZLAR TOPLANDI
Mahalledeki bir çok eve giren jandarma ekipleri, çok sayıda kişinin GBT sorgusunu yaptı. Yapılan sorgulamada hırsızlığı gerçekleştiren 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Teker teker karakola götürülen şüphelilerin ifadesi alacak olan jandarma ekipleri, böylelikle bir olayı daha aydınlatmış oldu.

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