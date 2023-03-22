  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'de şaibeli ölüm! Epilepsi hastası kadın 3. kattan düşerek öldü!

Denizli'de şaibeli ölüm! Epilepsi hastası kadın 3. kattan düşerek öldü!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 3. kattaki evinin balkonuna çıkan epilepsi hastası Neşe Gün (54) dengesini kaybetti. Yaklaşık 7 metre yükseklikten düşen kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kanlar içinde bulundu. Yapılan ilk incelemelerde Gün'ün hayatını kaybettiği belirlenirken olay yeri inceleme ekipleri, evde ve cansız beden üzerinde detaylı çalışmalar gerçekleştirildi.

İHA

22.03.2023, 10:24

Denizli’de şaibeli ölüm! Epilepsi hastası kadın 3. kattan düşerek öldü!

Denizli'de epilepsi hastası olan kadın, 3. kattaki evinin balkonundan düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.



Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Selçuk Bey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir sitedeki bulunan 3. kattaki evinin balkonuna çıkan epilepsi hastası Neşe Gün (54), dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 7 metre yükseklikten yere düştü.

Sesleri duyan aile yakınları, karşılaştığı manzara sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlileri, kanlar içinde kalan Gün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.



Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, evde ve cansız bedende detaylı çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların ardından cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA