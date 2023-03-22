Hülya hemşireyi vahşice katletmişti... Cani koca hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tartıştığı hemşire eşi Hülya Er Tortop'un (35) başına soda şişesi ile vurup, vücudunun 11 yerinden bıçaklayarak öldüren Murat Tortop (39) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Olay, geçen yıl 19 Aralık'ta sabaha karşı Bahçelievler Mahallesi 3068 Sokak'ta meydana geldi. Denizli Devlet Hastanesi'nde hemşire olan 3 çocuk annesi Hülya Tortop ile eşi Murat Tortop arasında iddiaya göre, 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Murat Tortop, eşi Hülya Tortop'un başına önce soda şişesiyle vurdu, ardından da bıçakla vücudunun 11 yerinden bıçakladı. Olayın ardından Tortop, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, kendini ihbar etti. İhbarla gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, Murat Tortop'u gözaltına aldı. Tortop hakkında eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle olay öncesi 2 kez uzaklaştırma kararı verildiği, sürenin dolması ile evine gittiği belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tortop, tutuklandı.

ÇOCUKLARIN OKULU BİTSİN BOŞANALIM

Cinayete ilişkin Denizli Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede; Tortop hakkında 'eşini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede; Hülya Tortop'un eşinden boşanmak istediği ancak Murat Tortop'un 'Neden boşanalım? Çocuklarımız var, boşanmak için sebebimiz yok. Boşanalım ancak şu an için boşanmayalım. Çocukların yaz dönemi okulları bitsin, boşanalım' dediği belirtildi. Hülya Tortop'un da bu durumu kabul ettiği kaydedildi.

HAREKETSİZ YATIYORDU, KALP MASAJI YAPTIM

İddianamede yer alan ifadesinde de Murat Tortop, olay gününü anlattı:

"Eşim içki almak için markete gidip, geldi. Çocukların uyumasından sonra alkolün de etkisiyle önceki tartışmalarımızdan birini yaşadık. Eşim alkollü şekilde içki almak için tekrar dışarıya çıkmak istedi. Ancak durumunun uygun olmadığı gerekçesiyle buna izin vermedim. Bana tokat atmaya çalıştı, omzuma vurdu. Alkollü olduğu için sendeliyordu. Mutfak tezgahında duran soda şişesini alıp, alnına doğru vurdum. Eşimin başından kan geldi. Daha sonra ise mutfak tezgahındaki bıçağı alıp, eşimin kürek kemiklerinin orta kısmına soktum. Sonrasında bıçağı iki ya da daha fazla kez saplamış olabilirim. Sonrasında eşimin sırtından kan aktı. Sırt üstü çevirip, nabzına baktım. Hareketsiz yatıyordu, kalp masajı yaptım. Sonrasında 155'i aradım." Tortop'un eşini aşırı kıskandığı için olayı bir anlık kızgınlıkla işlediğini de söylediği de iddianamede yer aldı.

Savcı, iddianamesinde Murat Tortop'un herhangi bir 'haksız tahrik' altında bulunmaksızın eşini bilerek ve isteyerek, doğrudan kastı ile 11 bıçak darbesiyle öldürdüğünü belirtti. Savcı, Tortop'un eşine cam şişe ile vurduğunu, bıçakla böbreklerinde derin kesiler oluşturduğunu, karaciğerini deldiğini, ayrıca göğüs ve sırt kısımlarına gelen bıçak darbelerinin kalpte ölümcül yara oluşturduğunu vurguladı. İddianame, Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.