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Haberler Denizli Denizli'de 2 hırsız ceviz ve tuvalet kağıdı çaldı

Denizli'de 2 hırsız ceviz ve tuvalet kağıdı çaldı

Denizli’de 3 kez soydukları yangın söndürme birimi ve 2 ayrı adrese giren iki hırsız, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Hırsızların evinde yapılan aramada çaldıkları yangın söndürme aletleri, ceviz ve tuvalet kağıtları da ele geçirildi.

İHA

23.03.2023, 12:26 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023, 13:05

Denizli’de 2 hırsız ceviz ve tuvalet kağıdı çaldı

Denizli Güney ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde su deposu, orman işletme şefliği yangın söndürme biriminden ve yakınında bulunan bir evde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Güney İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede toplam 2 kurum ve 3 evi olmak üzere 5 farklı adreste hırsızlık yaptığı belirlenen Emrah Y. (35) ve Abdullah D. (33) yakayı ele verdi.



CEVİZDEN TUVALET KAĞITLARINA KADAR ÇALMIŞLAR
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada hırsızlığa konu suç eşyaları teker teker bulundu. Ev aramalarında ne maksatta çalındığı tespit edilemeyen yangın söndürmede kullanılan hortumlar, su motorları ve evden çalınan ceviz, tuvalet kağıtlarını dahil olmak üzere bir çok malzeme ortaya çıktı. Yangın söndürme birimini soyarak olabilecek ani bir yangında birimi zor durumda bırakan şüpheliler, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Malzemeler ise mal sahiplerine teslim edildi.

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