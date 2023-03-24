Sır cinayete 7 gözaltı

DENİZLİ'DE iş dönüşü evinin önünde pusu kurularak öldürülen tesisatçı Burak Durna'nın cinayetiyle ilgili 1'i kadın 7 şüpheli, 2 yıl sonra film gibi kovalamacayla yakalandı. Dedektif gibi iz süren ekipler, olayın baş şüphelisi Mesut Ü. ve ona yardım ettiği ileri sürülen şüphelilerin yerini Pamukkale ilçesine bağlı Kuşpınar Mahallesi'ndeki bir apartmanda tespit etti.

BALKONDAN ATLADI

OPERASYON için düğmeye basan ekipler, eve baskın yaptı. Polisleri gören Mesut Ü, balkondan kaçmaya çalıştığı sırada Cinayet Büro Amirliği ekiplerine yakalandı. Gözaltına alınan Mesut Ü. ve 6 kişi karakola götürüldü. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

EVINDE PUSUYA DÜSÜRÜLDÜ

21 Ocak 2021'de meydana gelen olayda, işten dönen Burak Durna, eşi Seher Durna tarafından kanlar içerisinde bulundu. Kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Durna, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. İntihar olduğu düşünülen olayda detaylı inceleme yapan polis ekipleri, Durna'nın pusuya düşürülerek öldürüldüğünü belirledi. Durna'nın ensesi ve omzuna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği tespit edildi. Şüpheliler olayın ardından kayıplara karışmıştı.

SEBAHATTİN ALP