Vahşice öldürülen Mine 8 ay sonra toprağa verildi

DENİZLİ'DE kocası tarafından 30 dakika boyunca boğazı sıkılıp öldürülen ve gömüldüğü arazide 6 ay sonra bulunan 1 çocuk annesi Mine Kocadağ'ın cenazesi, adli tıpta işlemlerinin tamamlanması ardından son yolculuğuna uğurlandı.

KOCASI İTİRAF ETTİ

PAMUKKALE ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'nde yaşayan Mine Kocadağ (25) ile eşi Mithat Kocadağ (31) arasında yasak aşk iddiası yüzünden tartışma çıktı. 18 Ağustos 2022 gecesi tartışmanın ardından evden ayrılan Mine Kocadağ'dan 6 ay boyunca haber alınamazken, genç annenin öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine arama çalışmalarına hız verildi.

Bir taraftan kazı çalışmaları devam ederken, suskunluğunu koruyan koca Mithat Kocadağ suçunu itiraf ederek, cinayeti nasıl işlediğini anlattı ve gömdüğü yeri tarif etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından katil koca tutuklandı. DNA sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Mine Kocadaği ölümünün üzerinden 8 ay geçtikten sonra gözyaşları içinde toprağa verildi.

SEBAHATTİN ALP