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Haberler Denizli Denizli merkezli kara para aklama operasyonu! Kıskıvrak yakalandılar

Denizli merkezli kara para aklama operasyonu! Kıskıvrak yakalandılar

Denizli merkezli 7 ilde ekipler tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik ‘Terörizmin finansmanı ve kara para aklama’ operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan operasyon sonucu, toplamda 12 şüpheli yakalandı.

İHA

26.03.2023, 11:03

Denizli merkezli kara para aklama operasyonu! Kıskıvrak yakalandılar

DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik "Terörizmin finansmanı ve kara para aklama" faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik gerçekleştirilen titiz çalışmalarda; örgüt üyelerinin, Suriye'de PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü tarafından, kampta sözde esir tutulan DEAŞ terör örgütü yanlısı kadın ve çocuklar için maddi yardım topladığı ve yasa dışı yollardan örgüte gönderildiği tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Denizli merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucu, toplamda 12 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

"DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak, terörizmin finansmanı ve kara para aklama" suçlarından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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