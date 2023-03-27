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Denizli'de cinayet! Kocasını iki yerinden bıçaklayarak öldürdü

Denizli’de gece saatlerinde eşiyle tartışan kadın, kocasını iki yerinden bıçakladı. Olay sonrası adam hayatını kaybederken şok geçiren kadın karakola götürüldü.

İHA

27.03.2023, 09:25

Denizli’de cinayet! Kocasını iki yerinden bıçaklayarak öldürdü

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesi'nde meydana gelen olayda, gece saatlerinde apartmanın birinci katında yaşayan E.E. ile kocası Barış Selahattin Ener (55) arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından kadın, eline aldığı bıçakla kocasını göğsünden ve karnından bıçakladı. Koca kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık görevlileri, yere yığılan adamın hayatını kaybettiği belirledi. Şok geçiren kadın ise güvenlik güçleri tarafından olay yerinde gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı detaylı çalışmalar sonrası kocanın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNMÜŞ
Öte yandan; yaklaşık 1 yıldır evli oldukları öğrenilen çiftin evinde eşyaların darmadağın olduğu öğrenilirken, cinayetin ise alkolün etkisiyle işlendiği iddia edildi.

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