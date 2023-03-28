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Haberler Denizli Denizli'de çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Denizli'de çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Denizli’nin Tavas ilçesinde ekipler belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalar neticesinde Roma ve Bizans dönemlerine ait sikke, mühür, küpe, toka ve obje ele geçirildi.

İHA

28.03.2023, 17:47

Denizli’de çok sayıda tarihi eser ele geçirildi
Denizli'nin Tavas ilçesinde arama yapılan bir şüphelinin üstünden Roma ve Bizans dönemlerine ait sikke, mühür, küpe, toka ve obje ele geçirildi.

Alınan bir ihbarı değerlendiren Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Tavas ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan bir şüphelenin üzeri ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait sikke, mühür, küpe, toka ve objeler ele geçirildi. Şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, ele geçirilen tarihi eserler ise Denizli Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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