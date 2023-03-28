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Haberler Denizli Denizli'de feci kaza! 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'de feci kaza! 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'de meydana gelen kazada, 14 yaşındaki çocuğun kullandığı motosikletle otomobil çarpıştı. Korkunç olayda metrelerce savrulan çocuk hayatını kaybetti.

İHA

28.03.2023, 10:22

Denizli’de feci kaza! 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Kızılcabölük Mahallesi'nde meydana gelen olayda marketten alışveriş yaptıktan sonra yola çıkan Berkay Gökçe'nin (14) kullandığı motosiklet, kavşakta anayolda seyreden otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Gökçe, motosikletiyle beraber metrelerce ileri fırladı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yerde hareketsiz yatan Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



Kaza yerinde yapılan çalışmaların ardından Gökçe'nin cansız bedeni morga kaldırıldı, sürücü gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından çocuk sürücü Kızılcabölük Mahallesi Mezarlığına defnedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

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