Ege’nin o ili baharda beyaz gelinliğini giydi

"NORMALDE BU AYLARDA KAR GÖRMEK ÇOK MÜMKÜN OLMUYORDU"

Kapısının önü tamamen karla kaplandığını ve hayret ettiklerini ifade eden Ercan Güner, "Sabah uyandığımızda kar yağışı olduğunu gördük ve çok mutlu olduk. Evimin önünü kar kapatmış.Mart ayının sonuna gelmişiz ve kar gördüğümüz için çok hayret ettik. Normalde bu aylarda kar görmek çok mümkün olmuyordu. Son zamanlarda havalarda sıcaktı. Şu anda yağış az da olsa devam ediyor" diye konuştu.