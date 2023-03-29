Motosiklet tutkusu sonu oldu

Denizli'de meydana gelen korkunç kazada, 14 yaşındaki çocuğun kullandığı motosikletle otomobil çarpıştı. Metrelerce savrulan çocuk hayatını kaybetti. Tavas'ta meydana gelen olayda marketten alışveriş yaptıktan sonra yola çıkan Berkay Gökçe'nin (14) kullandığı motosiklet, kavşakta bir otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Gökçe, motosikletiyle beraber metrelerce ileri fırladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yerde hareketsiz yatan Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



SEBAHATTİN ALP