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Haberler Denizli Turist midibüsü otomobili silindir gibi ezdi! 1 ölü 24 yaralı!

Turist midibüsü otomobili silindir gibi ezdi! 1 ölü 24 yaralı!

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen kaza, Alman turistleri taşıyan tur midibüsü ile karşı yoldan gelen otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla gerçekleşti. Şiddetli çarpışma sonucu midibüsün içindeki 22 Alman turist ve 2 Türk personal yaralanırken, midibüsün altında ezilen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA

30.03.2023, 16:57

Denizli'nin Buldan ilçesinde Alman turistleri taşıyan tur midibüsünün, karşıdan gelen otomobille kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Turist midibüsü otomobili silindir gibi ezdi! 1 ölü 24 yaralı!

Kaza, saat 15.00 sıralarında Buldan ilçesine Tosunlar Mahallesi'nde meydana geldi.

Turist midibüsü otomobili silindir gibi ezdi! 1 ölü 24 yaralı!

Edinilen bilgiye göre; Pamukkale'nin Karahayıt Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan 22 Alman turisti, Buldan gezisine götürmek üzere yola çıkan 07 NDE 22 plakalı tur midibüsü, Buldan-Tosunlar karayolunun 10'ucu kilometresine geldiğinde Manisa'dan Denizli'ye gitmekte olan otomobil il kafa kafaya çarpıştı.

Turist midibüsü otomobili silindir gibi ezdi! 1 ölü 24 yaralı!

Altına aldığı otomobili silindir gibi ezen tur midibüsü, aracı yolun sağındaki şarampole kadar metrelerce sürükledi.

Turist midibüsü otomobili silindir gibi ezdi! 1 ölü 24 yaralı!

Midibüsün atında ezilen sürücü, olay yerine hayatını kaybetti.

Turist midibüsü otomobili silindir gibi ezdi! 1 ölü 24 yaralı!

Kazada yaralanan 22 Alman turist ve 2 Türk midibüs personeli, ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Turist midibüsü otomobili silindir gibi ezdi! 1 ölü 24 yaralı!

Midibüs ezdiği otomobil sürücünün cenazesini çıkarmak için çalışmalar devam ediyor.

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