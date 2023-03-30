Turist midibüsü otomobili silindir gibi ezdi! 1 ölü 24 yaralı!

Edinilen bilgiye göre; Pamukkale'nin Karahayıt Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan 22 Alman turisti, Buldan gezisine götürmek üzere yola çıkan 07 NDE 22 plakalı tur midibüsü, Buldan-Tosunlar karayolunun 10'ucu kilometresine geldiğinde Manisa'dan Denizli'ye gitmekte olan otomobil il kafa kafaya çarpıştı.