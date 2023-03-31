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Denizli'de park halindeki araç alev topuna döndü

Denizli’de park halindeki arazi aracı, bir anda alev alev yanmaya başladı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken otomobil hurda yığınına döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

31.03.2023, 13:48

Denizli’de park halindeki araç alev topuna döndü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Akçeşme Mahallesi'nde meydana gelen yangında park halinde bulunan İsmet Yılmaz'a ait SUV tarzı araçtan henüz bilinmeyen nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Araç sahibi durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.



İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı otomobile müdahale etmeye başladı. Bu sırada güvenlik güçleri ise çevrede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlemlerini aldı. Ekiplerin müdahalesi sonrası aracı saran yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarıyla birlikte hurdaya dönen araç çekici ile kaldırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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