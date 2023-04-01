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Denizli'de feci kaza! Şarampole uçan araçta 3 yaralı!

Denizli'nin Çameli ilçesinde meydana gelen kaza, viraja hızlı giren aracın şarampole uçmasıyla gerçekleşti. Kaza sonrası sürücü M.A. ve araçta yolcu olarak bulunan Ö.K. ile G.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, kaza sonrası maddi hasarın oluştuğu araç çekici yardımıyla şarampolden kaldırıldı.

İHA

01.04.2023, 10:02

Denizli’de feci kaza! Şarampole uçan araçta 3 yaralı!
Denizli'nin Çameli ilçesinde şarampolde taklalar attıktan sonra ters durabilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çameli ilçesine bağlı Kolak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; M.A. yönetimindeki 20 KY 574 plakalı araç ile seyir halinde iken viraja hızlı girmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Kaza sonrası sürücü M.A. ve araçta yolcu olarak bulunan Ö.K. ile G.D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, yaralıları Çameli Devlet Hastanesinde götürdü.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, kaza sonrası maddi hasarın oluştuğu araç çekici yardımıyla şarampolden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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