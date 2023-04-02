Denizli’de akılalmaz olay! Kendisine yol veren şoförü darp etti

Denizli'de şehir içi otobüsü şoförü, yolda seyir ettiği esnada yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan genci görerek yavaşlayıp durdu. Bu esnada yaya geçidindeki genç ile şoför arasında geçiş üstünlüğü tartışması başladı. Çıkan tartışmanın büyümesi ardından otobüsten inmek zorunda kalan şoför ile genç arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sonucu genç, otobüs şoförünü darp ederek kanlar içinde bıraktı.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son bulurken, genç olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, şoförü yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Güvenlik güçleri kaçan genci bulmak için çalışma başlattı.

Bağrışma seslerini duyarak dışarı çıkan Ahmet Akdeniz, "O sırada biz dükkanda çalışmalarımızı yapıyorduk. Bir an bir arbede sesleri gelmeye başladı. Hemen dışarı çıktık ve baktığımızda otobüs bir anda durdu ve yolcu indirdi. Ardından şoför ile bir kişi tartışma yaşıyordu. Bir anda tartışma kavgaya dönüştü ve şoförün yüzünde kanlar akmaya başladı. Sağlık ekibi gelip yaralıyı hastaneye götürdü. Biz de olayı tam olarak anlayamadık" dedi.