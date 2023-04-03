102 yıl önce yakılarak katledildiler! Cabar şehitleri unutulmadı!

HAÇLI ZİHNİYETİNİN AMACI DEĞİŞMEZ

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 102 yıl önce meydana gelen katliamı unutmamak, şehitleri anmak ve vatanın nasıl kazanıldığını bir kez daha hatırlamak için bir araya geldiklerini söyledi. Şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirten Başkan Zolan, "Cabar, düşmanların vatanımızı işgal ettiklerinde yaşanacakların en acı örneklerinden biridir. Son 50 yılda yaşadığımız terör olaylarında da aynı zihniyet var. Haçlı zihniyeti şekil, yöntem, kılıf değiştirir ama amacı değişmez. Bizi bu topraklardan def ederek, güçsüz bırakmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Uyanık olmamız lazım. Birlik ve beraberlik içerisinde olmamız, daha çok çalışıp, daha fazla gayret göstermemiz gerekiyor" dedi.