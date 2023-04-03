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Haberler Denizli Denizli'de korkunç kaza! Motosikletli kurye metrelerce savruldu

Denizli'de korkunç kaza! Motosikletli kurye metrelerce savruldu

Denizli’de meydana gelen kazada otomobil ile motosikletli kurye çarpıştı. Meydana gelen trafik kazası sonucu, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

03.04.2023, 10:50

Denizli’de korkunç kaza! Motosikletli kurye metrelerce savruldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi'nde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre; siparişi müşteriye götürmek için yola çıkan Hakan B. idaresindeki motosikletle, C.D. hakimiyetindeki otomobil İzmir Bulvarında çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kurye, yol kenarına motosikletiyle fırladı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralı kuryeyi, hastaneye kaldırırken, araçlarda ise maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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