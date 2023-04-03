Denizli’de korkunç kaza! Motosikletli kurye metrelerce savruldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi'nde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre; siparişi müşteriye götürmek için yola çıkan Hakan B. idaresindeki motosikletle, C.D. hakimiyetindeki otomobil İzmir Bulvarında çarpıştı.





Çarpmanın etkisiyle kurye, yol kenarına motosikletiyle fırladı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralı kuryeyi, hastaneye kaldırırken, araçlarda ise maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

