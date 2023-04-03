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Haberler Denizli Denizli'de maganda ateşi kan akıttı! Pompalı tüfekle kurşun yağdırdılar!

Denizli'de maganda ateşi kan akıttı! Pompalı tüfekle kurşun yağdırdılar!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı. Rastgele sıkılan kurşunlar, kaldırımda yürüyen 2 kişiye ve bir evin balkon camına isabet etti. İhbar üzerine olay yerinde gelen ekipler yaralıları hastaneye kaldırıken, magandaları yakalamak için çalışma başlatıldı.

AA

03.04.2023, 09:17

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Denizli’de maganda ateşi kan akıttı! Pompalı tüfekle kurşun yağdırdılar!

Alınan bilgiye göre, Çamlaraltı Mahallesi Kınıklı Caddesi üzerinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilin arka camından pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı.

Denizli’de maganda ateşi kan akıttı! Pompalı tüfekle kurşun yağdırdılar!

Tüfekten çıkan saçmalar, kaldırımda yürüyen 2 kişiye ve bir evin balkon camına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizli’de maganda ateşi kan akıttı! Pompalı tüfekle kurşun yağdırdılar!

Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Denizli’de maganda ateşi kan akıttı! Pompalı tüfekle kurşun yağdırdılar!

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, olayda kullanıldığı belirlenen pompalı tüfek, olay yerinin yaklaşık 1,5 kilometre yakınında bulundu.

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