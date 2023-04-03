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Haberler Denizli Denizli'de sahte para operasyonu: 2 kişi yakalandı

Denizli'de sahte para operasyonu: 2 kişi yakalandı

Denizli'de esnaflara sahte para verdiği tesğit edilen 2 şüphelinin izleri polis ekipleri tarafından sürüldü. Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilerin evlerinde arama yapılarak 89 bin TL değerinde sahte para ele geçirildi.

İHA

03.04.2023, 17:44

Denizli’de sahte para operasyonu: 2 kişi yakalandı
Denizli'de alışveriş sırasında esnaflara sahte para verdiği tespit edilen 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramada, 89 bin TL değerinde sahte para ele geçirildi.

Denizli'de sahte parayla 2 şüphelinin alışveriş yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, kimliğini tespit ettiği kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan faaliyette 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 307 adet 200 TL,120 adet 100 TL,314 adet 50 TL,2 adet 20 TL,4 adet 10 TL,2 adet 5 TL olmak üzere toplam 89 bin 190 TL sahte olduğu değerlendirilen Türk Lirası ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında "Parada Sahtecilik" suçundan adli makamlarca işlem yapıldı.
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