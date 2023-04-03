Denizli’deki üreticiler ağaçlarını buzla koruyor! İnanması güç ama gerçek

Son birkaç yıldır ağaçları ve dalları buz tutturma yöntemi yapılıyor. Bazı üretici arkadaşlar bu yöntemi Hollandalı çiftçilerden görmüş ve öğrenmiş. Burada hedef ağaçlara don olayı başlamadan belli aralıklara su vererek çiçekli dalların buz tutmasını sağlamak. Bu yöntemle çiçek buz tutarken bir ısı ortaya çıkarıyor ve bu ısı bitki ısınının 0 derecenin altına düşmesine engel olur. Ortam eksi derecelere düşmesine rağmen buz tutan çiçek kendi ısısıyla kendini korumuş oluyor" dedi.