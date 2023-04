Dolandırdıkları zeytinyağlarıyla yakalandılar

Denizli'de gerçekleştirilen denetimlerde 27 Mart ile 2 Nisan 2023 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 225 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 43 bin 849 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı.

Denetimlerde bir kıraathanede kumar oynayan 3 kişiye 12 bin 165 TL idari para cezası uygulanarak, 1 kişiye ise "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.



85 ŞÜPHELİ ÇIKARILDIKLARI ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 85 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 15 adet değişik ebatlarda çalıntı su borusu, 1 adet dizüstü bilgisayar, dolandırıcılık yolu ile elde edilen 1 ton 700 kilogram zeytinyağı, kumar oyununda kullanılan 300 TL para ve oyun malzemeleri ele geçirildi.





APART YETKİLİSİ 3 KİŞİYE 80 BİN 358 TL İDARİ PARA CEZASI

1774 sayılı kimlik bildirme kanunu çerçevesince geçici konaklama yerlerine yönelik yapılan kontrol ve denetimlerde, 8 ayrı adreste bulunan toplam 124 apart dairesi kontrol edilerek, 3 apart yetkilisine Kimlik Bildirme Sistemine KBS bağlanmadığından 80 bin 358 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 5 araç kiralama şirketi kontrol edildi.