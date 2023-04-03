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Haberler Denizli Meteoroloji’den Ege'nin o illerine uyarı: 2'si birden olacak

Meteoroloji’den Ege'nin o illerine uyarı: 2'si birden olacak

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarısında, AfyonkarahisarDenizli, Uşak'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

03.04.2023, 16:03

Meteoroloji’den Ege’nin o illerine uyarı: 2’si birden olacak

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; "Bugünden itibaren bölgemizde (Afyonkarahisar, Denizli, Uşak) güney ve güneybatılı (Lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer kısa süreli 70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Fırtınanın 4 Nisan saat 09.00 ile 5 Nisan saat 15.00 arasında etkisini sürdürmesi beklendiği bildirildi.

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