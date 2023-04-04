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Haberler Denizli Ailesi endişeli! Alzheimer hastası yaşlı kadına ulaşılamıyor!

Ailesi endişeli! Alzheimer hastası yaşlı kadına ulaşılamıyor!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, dün öğle saatlerinden itibaren 72 yaşındaki Alzheimer hastası Müesser Kancı'ya ulaşamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. Yaşlı kadını görenlerin veya yerini bilenlerin polise bildirmesi talep edildi.

İHA

04.04.2023, 10:19

Ailesi endişeli! Alzheimer hastası yaşlı kadına ulaşılamıyor!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 72 yaşındaki Alzheimer hastası kadından haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Merkezefendi ilçesine bağlı Karaman Mahallesi'nde ikamet eden 72 yaşındaki Alzheimer hastası Müesser Kancı, dün öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra ortadan kayboldu. Yaşlı kadından saatlerdir haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Ailesi yüz felci ve mavi gözlü olması gibi ayırt edilebilen özellikleri olan yaşlı kadını görenlerin veya yerini bilenlerin polise bildirmesini talep edildi.

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