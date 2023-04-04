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Haberler Denizli Şehir magandaları sokakta dehşet saçtı

Şehir magandaları sokakta dehşet saçtı

4.4.2023

Gazete

Şehir magandaları sokakta dehşet saçtı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilin arka camından pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalar, kaldırımda yürüyen 2 kişiye ve bir evin balkon camına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, olayda kullanıldığı belirlenen pompalı tüfek, olay yerinin yaklaşık 1,5 kilometre yakınında bulundu.

SEBAHATTİN ALP
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