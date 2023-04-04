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Haberler Denizli Yunus Emre’ye senfonik yorum

Yunus Emre’ye senfonik yorum

4.4.2023

Gazete

Yunus Emre’ye senfonik yorum
Denizli Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayının dolu dolu yaşanması için hazırladığı Büyükşehir'le Ramazan programları Çukurova Senfoni Orkestrası tarafından verilen Yunus Emre İlahileri konseri ile devam etti. Denizli Büyükşehir Belediyesinin 11 ayın sultanı ramazan ayına özel hazırladığı Büyükşehir'le Ramazan programları Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam ediyor. İlahi konserlerinden tasavvuf musikisine tiyatrodan söyleşiye 15 Nisan'a kadar sürecek programlar çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Çukurova Senfoni Orkestrası tarafından "Yunus Emre İlahileri" konseri verildi. Şef Eray İnal yönetimindeki Çukurova Senfoni Orkestrası, ünlü tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin en güzel eserlerini Denizlililer için seslendirdi.
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