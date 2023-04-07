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Haberler Denizli Denizli'de bir garip hırsızlık! Sahibinin gözü önünde çalıp götürdü

Denizli'de bir garip hırsızlık! Sahibinin gözü önünde çalıp götürdü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir evin bahçesine giren maskeli hırsız gözüne kestirdiği saksıyı sahibinin gözü önünde sırtlayıp götürdü. Hırsızlık anı ise saniye saniye evde bulunan kameraya yansıdı

İHA

07.04.2023, 14:58

Denizli’de bir garip hırsızlık! Sahibinin gözü önünde çalıp götürdü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sabah saatlerinde elektrikli bisikletiyle sokağa giren maskeli genç hırsız, evin bahçesinde gözüne kestirdiği saksıyı almak için harekete geçti. İlk önce bisikletini kaçmaya uygun bir noktaya bırakan hırsız, ardından sessizce bahçe kapısını açarak içeri girdi.

Hırsız saksıyı iki eliyle yandan tutup çıkarmaya çalıştığı esnada, ev sahibi Gülfizar S. sesleri duyarak kapıyı açtı. Saksıyı götürmekte kararlı olan hırsız, ev sahibinin bağırış sesleri ve üzerine gelmesine rağmen sırtına yüklediği saksıyı hızla geldiği elektrikli bisiklete yükleyip gitti. Kısa süreli şok yaşayan Gülfizar S., komşularından yardım istedikten sonra ihbarda bulundu.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, izlediği kamera görüntüleri sonra şüphelinin peşine düştü. Hırsızlık anı ise saniye saniye evde bulunan kameraya yansıdı. Görüntülerde hırsızın gelip saksıyı sırtına yüklediği esnada ev sahibinin kapıyı açması ve hırsızın saksıyla beraber kaçarak uzaklaşması yer aldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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