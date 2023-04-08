Sahibinin gözü önünde saksıyı çaldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir evin bahçesine giren maskeli hırsız, gözüne kestirdiği saksıyı sahibinin gözü önünde sırtlayıp götürdü. Hırsızlık anı ise saniye saniye evde bulunan kameraya yansıdı. Sabah saatlerinde elektrikli bisikletiyle sokağa giren hırsız, bahçedeki saksıyı iki eliyle tutup çıkarmaya çalıştığı esnada, ev sahibi Gülfizar S. sesleri duyarak kapıyı açtı. Saksıyı götürmekte kararlı olan hırsız, ev sahibinin bağırış sesleri ve üzerine gelmesine rağmen sırtına yüklediği saksıyı bisiklete yükleyip gitti. Kısa süreli şok yaşayan kadın, komşularından yardım istedikten sonra ihbarda bulundu.



SEBAHATTİN ALP

DİĞER