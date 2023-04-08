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Haberler Denizli Sahibinin gözü önünde saksıyı çaldı

Sahibinin gözü önünde saksıyı çaldı

8.4.2023

Gazete

Sahibinin gözü önünde saksıyı çaldı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir evin bahçesine giren maskeli hırsız, gözüne kestirdiği saksıyı sahibinin gözü önünde sırtlayıp götürdü. Hırsızlık anı ise saniye saniye evde bulunan kameraya yansıdı. Sabah saatlerinde elektrikli bisikletiyle sokağa giren hırsız, bahçedeki saksıyı iki eliyle tutup çıkarmaya çalıştığı esnada, ev sahibi Gülfizar S. sesleri duyarak kapıyı açtı. Saksıyı götürmekte kararlı olan hırsız, ev sahibinin bağırış sesleri ve üzerine gelmesine rağmen sırtına yüklediği saksıyı bisiklete yükleyip gitti. Kısa süreli şok yaşayan kadın, komşularından yardım istedikten sonra ihbarda bulundu.

SEBAHATTİN ALP
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