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Haberler Denizli Denizli'de feci kaza! Otomobilin çarptığı 2 yaya metrelerce havaya fırladı

Denizli'de feci kaza! Otomobilin çarptığı 2 yaya metrelerce havaya fırladı

Denizli'de meydana gelen feci kazada otomobil 16 yaşındaki çocuğa ve yanında bulunan yayaya çarptı. Metrelerce fırlayan kazazedeler ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

10.04.2023, 09:44 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023, 09:46

Denzili'nin Pamukkale ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesinde feci bir kaza meydana geldi.

Denizli’de feci kaza! Otomobilin çarptığı 2 yaya metrelerce havaya fırladı

Edinilen bilgiye göre; Ulus Caddesi üzerinde seyir halinde olan 09 BE 707 plakalı otomobil, yaya halde olan 16 yaşındaki çocuğa ve yanında bulunan kişiye çarptı.

Denizli’de feci kaza! Otomobilin çarptığı 2 yaya metrelerce havaya fırladı

Çarpmanın etkisiyle her iki yayada metrelerce ileri fırladı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, yaralıları yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Denizli’de feci kaza! Otomobilin çarptığı 2 yaya metrelerce havaya fırladı

Güvenlik güçleri otomobil sürücüsünü gözaltına alırken, hasar oluşan araç ise otoparka götürüldü.Öte yandan hastanede tedavisi süren yaylalardan 16 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer yayın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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