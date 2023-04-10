Kıskançlık ısırığına 2 yıl hapis istendi

Denizli'de, boşandığı eşinin sevgilisi Serpil Gündüz'ü (44) evinde darbedip, parmağını ısırdığı ileri sürülen Emine S. (51) ile kardeşi Fadime Gül S. (45) hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Emine S. ve kardeşinin yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.Emine S., ifadesinde, "Kardeşim bir arkadaşının yanına gitmişti. Boşandığım eşimin aracını görmüş. Ben de adrese gidip, apartmana girdim. Kapının önünde eşimin ayakkabılarını gördüm. Kapıyı, bir kadın açtı. Yanında Mehmet vardı. Bir anda kadın bana saldırdı. O esnada parmağı ağzıma girdi, arbede esnasında parmağını ısırdım, yere düştük. Mehmet de benim elimi ısırdı. Kardeşim bizi ayırmaya çalıştı. Beni darbeden Serpil Gündüz ve Mehmet'ten şikayetçiyim" ifadelerini kullandı. Sol işaret parmağı kopma derecesine gelen Gündüz, dehşet verici bir olay yaşadığını söyleyip, iki kardeşin hak ettikleri cezayı çekmesini istediğini dile getirdi. Gündüz, "Aylarca acı çektim. Emine S.'nin avukatı, davadan vazgeçmem için para teklif etmiş. Kabul etmeyeceğim. Bana bunu yapanlar kadın ve cezalarını çekmelerini istiyorum" dedi.