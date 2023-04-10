Pompalı tüfekten çıkan saçmalar yol kenarında oturan gençlere isabet etti; 4 yaralı

Ne olduğunu anlayamayan gençler bir anda yere yatarken, şüpheli ardı ardına tüfeği ateşlemeye devam etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler çevrede geniş önlemler aldı, sağlık görevlileri ise saçmaların isabet ettiği toplamda 4 genci çeşitli hastanelere yaralı olarak kaldırdı.