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Haberler Denizli Pompalı tüfekten çıkan saçmalar yol kenarında oturan gençlere isabet etti; 4 yaralı

Pompalı tüfekten çıkan saçmalar yol kenarında oturan gençlere isabet etti; 4 yaralı

Denizli'de meydana gelen olayda bir evden pompalı tüfek ateşlendi, çıkan saçmalar yol kenarında oturan gençlere geldi. Olayda 4 kişi yaralanırken, tüfeği ateşleyen şüpheli yapılan inceleme sonucu tespit edilerek gözaltına alındı.

10.04.2023, 10:49 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023, 10:57

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Tekke Mahallesinde korkunç bir olay meydana geldi.

Pompalı tüfekten çıkan saçmalar yol kenarında oturan gençlere isabet etti; 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde bir şüpheli evinden pompalı tüfekle havaya doğru ateş etmeye başladı. Bu sırada çıkan saçmalar üst mahalledeki sokakta yol kenarında oturan genç gruba isabet etti.

Pompalı tüfekten çıkan saçmalar yol kenarında oturan gençlere isabet etti; 4 yaralı

Ne olduğunu anlayamayan gençler bir anda yere yatarken, şüpheli ardı ardına tüfeği ateşlemeye devam etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler çevrede geniş önlemler aldı, sağlık görevlileri ise saçmaların isabet ettiği toplamda 4 genci çeşitli hastanelere yaralı olarak kaldırdı.

Pompalı tüfekten çıkan saçmalar yol kenarında oturan gençlere isabet etti; 4 yaralı

Pompalı tüfeğin ateşlendiği evi belirleyen ekipler, yaptığı çalışmalar neticesinde şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Olay yeri inceleme ekiplerinin alanda çalışma gerçekleştirirken, saçmaların isabet ettiği 4 gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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