Denizli’de kaçakcılık operasyonunda çok sayıda malzeme ele geçirildi

Denizli'de gerçekleştirilen tütün ve alkol operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.Denizli genelinde "Tütün ve eşya kaçakçılığı" suçlarının önlenmesi amacıyla ve her türlü kaçak ürün satışının engellenmesine yönelik ekipler düğmeye bastı. 4 ayrı tütün operasyonunda 4 şüpheli, diğer eşya operasyonunda ise 1 şüpheli yakalandı. Yapılan arama ve operasyonlarda 67 bin 700 adet makaron, 19 bin 720 adet sarma sigara, 11 kilogram açık kıyılmış tütün ve 5 adet cep telefonu ele geçirildi.Yakalanan toplamda 5 şüpheli hakkında adli işle yapıldı.