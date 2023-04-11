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Haberler Denizli Denizli'de kaçakcılık operasyonunda çok sayıda malzeme ele geçirildi

Denizli'de kaçakcılık operasyonunda çok sayıda malzeme ele geçirildi

Denizli'de kent genelinde tütün ve alkol operasyonu gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda 5 şüpheli çok sayıda kaçak malzeme ele beraber yakalandı.

İHA

11.04.2023, 18:09

Denizli’de kaçakcılık operasyonunda çok sayıda malzeme ele geçirildi
Denizli'de gerçekleştirilen tütün ve alkol operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.



Denizli genelinde "Tütün ve eşya kaçakçılığı" suçlarının önlenmesi amacıyla ve her türlü kaçak ürün satışının engellenmesine yönelik ekipler düğmeye bastı. 4 ayrı tütün operasyonunda 4 şüpheli, diğer eşya operasyonunda ise 1 şüpheli yakalandı. Yapılan arama ve operasyonlarda 67 bin 700 adet makaron, 19 bin 720 adet sarma sigara, 11 kilogram açık kıyılmış tütün ve 5 adet cep telefonu ele geçirildi.
Yakalanan toplamda 5 şüpheli hakkında adli işle yapıldı.
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