Kavga ihbarına gelen polislere otizmli çocuklardan sürpriz!

Çocukların çok mutlu olduğunu söyleyen Otizm Spor Kulübü Yetkilisi Bekir Yeşilgöz; "Polis arkadaşlara ihbarlı bir sürpriz yaptık. Aslında geçen yıl da aynı şekilde güzel bir kutlama yaparak bunu gelenek haline getirdik. Burada eğitim alan çocuklarla birlikte gelen polislerin haftasını kutladık. Polislerin hepsine teşekkür ederiz" dedi.