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Haberler Denizli Kavga ihbarına gelen polislere otizmli çocuklardan sürpriz!

Kavga ihbarına gelen polislere otizmli çocuklardan sürpriz!

Denizli'de Polis Haftası'nı kutlamak isteyen otizmli çocular acil çağrı merkeziyle işbirliği yaparak kavga ihbarında bulundu. Olay yerine gelen polis sürprizle karşılaştı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çocuklara olan samimi ilgisi ise taktir topladı.

İHA

11.04.2023, 10:50 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023, 10:51

Denizli'de otizmli çocuklar, Polis Haftası nedeniyle farklı bir etkinliğe imza attı.

Kavga ihbarına gelen polislere otizmli çocuklardan sürpriz!

Polisleri okullarına çağırmak için 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçen okul yetkilileri, kavga ihbarında bulunarak polisleri harekete geçirdi. Haber merkezinin yönlendirmesiyle bölgeye çok sayıda polis ve yunus ekibi sevk edildi.

Kavga ihbarına gelen polislere otizmli çocuklardan sürpriz!

Kavga ihbarına giden polisler, karşılarında ellerinde Türk bayrakları ve pasta ile bekleyen otizmli çocukları görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Konfetilerin patlatılmasıyla beraber kendilerini heyecanla bekleyen otizmli çocuklarla kucaklaşan polisler, onlarla birlikte pasta keserek mutluluklarına ortak oldu.

Kavga ihbarına gelen polislere otizmli çocuklardan sürpriz!

Polisler bu jestten dolayı teşekkür ederek, sohbet ettikleri otizmli çocukları araçlarına bindirip keyifli vakit geçirmelerini sağladı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çocuklara olan samimi ilgisi ise taktir topladı.

Kavga ihbarına gelen polislere otizmli çocuklardan sürpriz!

Çocukların çok mutlu olduğunu söyleyen Otizm Spor Kulübü Yetkilisi Bekir Yeşilgöz; "Polis arkadaşlara ihbarlı bir sürpriz yaptık. Aslında geçen yıl da aynı şekilde güzel bir kutlama yaparak bunu gelenek haline getirdik. Burada eğitim alan çocuklarla birlikte gelen polislerin haftasını kutladık. Polislerin hepsine teşekkür ederiz" dedi.

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