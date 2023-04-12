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Haberler Denizli Tarladan dönerken kullandığı traktör devrildi! Olay yerinde can verdi

Tarladan dönerken kullandığı traktör devrildi! Olay yerinde can verdi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen olayda, tarladan dönen çiftçinin kullandığı traktör rampada devrildi. Olay sonucunda traktöründen altında kalan talihsiz adam yerinde hayatını kaybetti.

İHA

12.04.2023, 16:52 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023, 17:06

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Korucuk Mahallesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; tarlada çalıştıktan sonra eve dönen Osman Gün'ün (84) kullandığı 20 ET 503 plakalı traktör, rampada geri kaçarak devrildi. Olay anında bulunan vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık görevlileri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından cansız beden itfaiye tarafından traktörün altından çıkarıldı. Ardından Gün otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Osman Gün'ün acı haberini alarak olay yerine gelen aile yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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