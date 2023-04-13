Doğadan topluyorlar 700 liraya satıyorlar!

Farklı yörelere göre "dolaman" da denilen kuzugöbeğinin çok değerli olduğunu anlatan kuzugöbeği toplayıcısı Tayfun Durmuş ise "İlaç sanayinde kullanılan birçok insanın da severek tükettiği kuzugöbeklerini genellikle, çam ağaçlarının altında, çam pürçüklerinin içinde, çalıların içinde, yosunlu yerlerde, piren çiçeklerinin diplerinde buluyoruz.