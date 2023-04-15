Cinayet hükümlüsü bağ evinde yakalandı

Denizli'de 2015 yılında kendisini hırsızlıkla suçladığı bar işletmecisini öldüren ve 22 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, saklandığı bağ evinde JASAT tarafından yakalandı. Olay, Pamukkale ilçesinin Pamukkale Mahallesi'nde meydana gelmiş, bir barın işletmeciliğini yapan 3 çocuk babası Mustafa Öztürk, eşinin hırsızlık olayı meydana geldiğini haber vermesi üzerine eve doğru giderken yolda karşılaştığı Bülent Ç.'yi hırsızlıkla suçlamıştı. Bülent Ç. av tüfeğiyle geri döndüğü mahallede Öztürk'ü göğsünden vurmuştu. Tutuklandıktan 7 yıl sonra tahliye edilen ve aradan geçen süre zarfında hakkında 22 yıl hapis cezası verilen Bülent Ç., teslim olmayınca hakkında yakalama kararı çıkmıştı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.



SEBAHATTİN ALP

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