Denizli'deki asitli vahşette yeni gelişme! Akılalmaz planın detayları ortaya çıktı

KARA ÇARŞAF GİYİP BİBER GAZI SIKMIŞ

Kocasının sevgilisini ve bebeğini asitle yaralayan kadının, olayı gerçekleştirirken yaptığı planların detayları ise tüyler ürpertti. Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen Kerzi Y'nin, tanınmamak için kara çarşafla giyerek kocasının birlikte yaşadığı S.G.'nin evine gittiği, dış kapı ve daha sonra 2. kattaki dairenin kapısını çaldığı, kendisini tanıyamayan S.G'nin yüzüne biber gazı sıkarak zorla içeri girdiği ortaya çıktı. Özbek sevgiliyi biber gazıyla etkisiz hale getiren çarşaflı saldırganın 2 aylık bebeğin bulunduğu odaya giderek elindeki asidi üzerine döktüğü, bu esnada araya girmeye çalışan annenin boğuşma sırasında örtüsünü açmayı başardığı kişinin Kerzi Y. olduğunu gördü. İki kadın arasında yaşanan boğuşma sırasında S.G'nin de üzerine isabet edilen asit nedeniyle yaralandığı, saldırganın da bu fırsattan yararlanarak evden ayrıldı belirlendi.