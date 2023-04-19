Yasak aşka asitli saldırı

Denizli'de 2 çocukları olan ve yaklaşık 18 yıldır evliliklerini sürdüren Gökhan Y. (40) ile Kerzi Y. (40) arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Eve çok sık gelmediği için kocasının kendisini aldattığını düşünen Kerzi Y, yaptığı araştırmalar sonucu, eşinin S.G. isminde Özbek bir sevgilisi ve ondan bir çocuğu olduğunu öğrenince çılgına döndü.

Özbek sevgilinin Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesi'ndeki yerini belirleyen Kerzi Y, yanına asit alarak harekete geçti. Eve giden kadın, tartıştığı eşinin sevgilisine ve yanında bulunan 2 aylık bebeği H.Y.'ye asit fırlatarak kayıplara karıştı.

Olayın ardından Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Kerzi Y.'yi evinde kıskıvrak yakaladı. Kadın ilk ifadesinde, 2 çocuğunun babası olan kocasının başkasından çocuk yapmasını hazmedemediğini söyledi. Öte yandan hastaneye kaldırılan annenin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, 2 aylık bebeğin ise vücudunun büyük kısmında yanıklar olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Kerzi Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SEBAHATİN ALP