Kıskançlık cinneti

Denizli'de 18 yıllık eşi Gökhan Y'nin sevgilisi ve ondan doğan 2 aylık bebeğine asitle saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan Kerzi Y'nin, akıl almaz planının detayları ortaya çıktı. Tanınmamak için kara çarşaf giyen kadının giriş ve daire kapısını çaldıktan sonra anneyi biber gazıyla etkisiz hele getirerek bebeği asitle ağır yaraladığı ortaya çıktı.

Kocasının sevgilisini ve bebeğini asitle yaralayan kadının, olayı gerçekleştirirken yaptığı planların detayları ise tüyler ürpertti. Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen Kerzi Y'nin, tanınmamak için kara çarşafla giyerek kocasının birlikte yaşadığı S.G.'nin evine gittiği, dış kapı ve daha sonra 2. kattaki, kendisini tanıyamayan S.G'nin yüzüne biber gazı sıkarak zorla içeri girdiği ortaya çıktı.

KARA ÇARŞAFLA GELMİŞ

Özbek sevgiliyi biber gazıyla etkisiz hale getiren çarşaflı saldırgan, 2 aylık bebeğin bulunduğu odaya giderek elindeki asidi üzerine döktü. Bu esnada araya girmeye çalışan anne, boğuşma sırasında örtüsünü açmayı başardığı kişinin Kerzi Y. olduğunu gördü. İki kadın arasında yaşanan boğuşma sırasında S.G'nin de üzerine isabet etti.

SEBAHATTİN ALP