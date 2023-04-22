AK Parti Denizli İl Teşkilatı bayramlaştı

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ev sahipliğinde il teşkilatında düzenlenen bayramlaşma programına AK Parti Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, partililerin yanı sıra vatandaşlar da katılım gösterdi. Programda bir konuşma yapan AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, bayramların birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiği özel günler olduğunu vurguladı. Güngör, "Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini diliyorum. Bu bayramda, tüm Denizlili hemşehrilerimizi bir arada görmekten büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah bu bayramın, ülkemize ve milletimize huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum." şeklinde konuştu.





"BİRLİĞİMİZ, KARDEŞLİĞİMİZ, HUZURUMUZ DAİM OLSUN."

AK Parti'nin, Türkiye'nin kalkınması ve güçlenmesi için yürüttüğü çalışmalara da değinen Güngör, "AK Parti ailesi olarak, her zaman milletimizin yanında yer aldık ve almaya devam edeceğiz. Ülkemizin birlik ve bütünlüğü için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizim hedefimiz güçlü bir Türkiye. Bu hedefimize ulaşmak için de hep birlikte çalışacağız ve başaracağız. Birliğimiz, kardeşliğimiz, huzurumuz daim olsun " ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma programında, partililer ve vatandaşlar birbirleriyle bayramlaşarak sevgi ve kardeşlik duygularını paylaştılar.