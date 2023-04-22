  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'de akılalmaz görüntü! Kimseye aldırış etmeden kilometrelerce ters yönde ilerledi

Denizli'de akılalmaz görüntü! Kimseye aldırış etmeden kilometrelerce ters yönde ilerledi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir araç trafiği tehlikeye düşürmek pahasına kilometrelerce ters yönde ilerledi. O anlar, başka bir araçtaki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

AA

22.04.2023, 15:20

Denizli’de akılalmaz görüntü! Kimseye aldırış etmeden kilometrelerce ters yönde ilerledi

Denizli'nin Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki Menderes Bulvarı'nda yol yapım çalışması nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatıldı.

Alternatif güzergahı kullanmak istemeyen hafif ticari aracın sürücüsü, trafiği tehlikeye düşürmek pahasına kilometrelerce ters yönde ilerledi.

Bazı sürücüler, ters yönde giden sürücüye, korna çalarak tepki gösterdi.

Sürücü bir süre sonra bağlantı yolundan normal güzergaha geçerek yolculuğunu sürdürdü. O anlar, başka bir araçtaki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA