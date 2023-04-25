Avukat sevgililer mahkemelik oldu

Avukat sevgililerin ayrılık süreci, iddiaya göre yaşanan kundaklama olayının ardından mahkeme koridorlarına taşındı. Denizli Barosu'na kayıtlı avukat İpek Ekiz'e (31) ait otomobil, 14 Nisan gecesi kundaklandı. Yürütülen soruşturmada, plakasız motosiklet ile gelen 2 kişinin benzin dökerek aracı kundakladığı tespit edildi. 1 çocuk annesi İpek Ekiz, avukat olan erkek arkadaşı H.K.'nin (30) kendisinden ayrılmayı reddettiğini, bu nedenle aracını kundakladığını iddia edip, Savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ekiz, dilekçesine; H.K.'nin kendisine attığı, 'Hayatta alacağın en büyük dersi vereceğim sana', 'İyice kaşıma beni', 'Sen o engeli kaldırma, gör bakalım bundan sonra herhangi biriyle bile konuşabilecek telefonun bile oluyor mu', 'Herkes kaderini yaşasın kral, benim düştüğüm durumdan daha beterine düşüreceğim seni' gibi tehdit mesajlarını da ekledi. İfadeye çağrılan avukat H.K, hakkındaki suçlamaları reddetti. H.K, Ekiz'in kendisinden sonraki erkek arkadaşı ile aralarının bozulduğunu, bundan kendisini sorumlu tuttuğu için de husumet beslediğini, bu nedenle kendisine iftira attığını söyledi.Büyük korku yaşadığını belirten İpek Ekiz, "H.K.'den yaz aylarından beri ayrılmak istedim. Aralık ayında kardeşimin yanına gitmek istedim. Tehdit ederek gidemeyeceğimi söyledi. Otomobilimim ABS fren sistemi borusunu kestiğini fark ettim. Onun kestiğini biliyorum. Bana kendisi de itiraf etti. Hatta sanayide bir ustadan beni kokutmak için bu konuda fikir almış. Kendisinin psikolojik sorunları var. Daha önce de tedavi için birlikte Uşak'a doktora gittik. 2 seans gitti, devam etmedi. Ayrılmamam için beni ikna etmeye çalışıyor. Ben de bu nedenle başka biri ile arkadaş olduğumu söyledim. O kişiyi de tehdit etmiş. Telefonumdan engelledim. Beni sürekli takip ediyor. Ortak arkadaşlarımıza, 'İpek'e yapacağım şeyi buldum. Yaparken ben gözükmeyeceğim' demiş" dedi. Otomobilinin de kundaklandığını belirten Ekiz, "Otomobilimin yakıldığı gece benim ilçeye girişimi gözetlemiş. Yanımdan aracı ile geçiyor; kamera kayıtlarında var. İlçeye girdikten sonra otomobilimi yaktırıyor. Kabul etmiyor ancak ifadesinde çelişkiler var. Kamera kayıtları, olay saatinde yakın yerlerde olduğunu gösteriyor. Kundaklanan otomobilim için arkadaşlarımı telefon ile arayıp şikayetimi geri almam için bana 1 milyon TL teklif etmiş. Kabul etmedim. Hem avukat hem de vatandaş olarak canım yanıyor" dedi.H.K.'NİN kendisine bir şey yapmasından korktuğunu vurgulayan Ekiz, "Koruma kararı aldırdım ancak bunun bana zarar vermesine yeterli engel olacağını düşünmüyorum. Mesleğini de kullanarak delilleri karartacağına inanıyorum. Başta Denizli Barosu olmak üzere gerekli kurumlara başvurdum. Daha ileri gitmesinden korkuyorum. Bu kişilere karşı adli önlemlerin uygulanması gerekiyor" dedi.