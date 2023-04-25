Hayvanat bahçesinde deve dehşeti

Denizli'de bulunan hayvanat bahçesinde devenin bulunduğu alana giren çocuk, az daha canından oluyordu. Devenin başını ısırarak havaya kaldırdığı talihsiz çocuk, olaya şahit olanların bağırması sonucu yaralı olarak kurtuldu.



ÇOCUĞUN DURUMU İYİ

Denizli'de hayvanat bahçesinde meydana gelen olayda, ailesi ile birlikte gezmeye giden 10 yaşlarındaki çocuk büyük bir tehlike atlattı. Çeşitli hayvanların bulunduğu kafeslerin olduğu bölümleri gezdikten sonra devenin bulunduğu alana giren küçük çocuk, dehşet dolu anlar yaşadı. Küçük çocuk, öfkeli devenin aniden başından ısırması sonucu ayakları yerden kesilerek havaya kalktı. Bir anlık şok geçiren aile, ve çevredekiler havaya yükselmeye devam eden çocuğu bağırarak devenin ağzından kurtarmayı başardı. Acılar içinde çığlıklar atan çocuğun devenin ağzındaki haline şahit olanlar korku dolu anlar yaşadı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Başında ve boynunda diş izleri bulunan ve tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.



SEBAHATTİN ALP

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