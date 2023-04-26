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Haberler Denizli Bu köpeği bulana ödül var

Bu köpeği bulana ödül var

26.4.2023

Gazete

Bu köpeği bulana ödül var

DENİZLİ'NİN Çameli ilçesinde Kokoni ırkı 2 yaşındaki köpeği kaybolan şahıs, köpeğinin bulup getirene para ödülü vereceğini söyledi.

Boncuk isimli köpeğini çok özlediğini belirten Selman Süm, "8 gün önceye kadar sokakta ve herkesin yanında oynuyordu. Aniden korkarak bir arabanın altına girdi, kaçarak kayboldu yada kaçırıldı. Kokoni ırkı olan Boncuk, ev köpeği olduğu için dışarıda telef olur. Sosyal medyadan sesimizi duyurmaya çalıştık. Ama hala bir haber yok" dedi. Özcan, "Sahipsiz sananlar da olabilir ama sahiplidir ve yalnız yaşayamaz. Onu getirene ödül vereceğim" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP

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