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Haberler Denizli Denizli'de genç kız, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu

Denizli'de genç kız, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 24 yaşındaki kasiyer genç kız, aynı markette müdür olarak görev yapan erkek arkadaşının evinde ölü bulundu.

AA

26.04.2023, 17:34

Denizli’de genç kız, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, bir markette kasiyer olarak çalışan Ç.U'nun aynı markette müdür olarak görev yapan erkek arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, öğle saatlerinde eve geldiğinde, kız arkadaşını evde hareketsiz bulduğunu ileri sürdü.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ç.U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde yapılan incelemede boş içki şişeleri bulundu. Ç.U'nun erkek arkadaşı gözaltına alındı.

Cenaze, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

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