Kızının gözü önünde kurşun yağmuruna tuttu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iş yerinin önünde saldırıya uğrayan esnaf, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Evi terk eden eşinin birlikte yaşadığı esnafı çocuğunun gözü önünde vuran saldırgan, kaçtığı otomobilde yakalandı.Edinilen bilgiye göre, otomobille iş yerine gelen Halil İbrahim Urhan isimli şüpheli, araçtan inerek iş yerinin önünde küçük kızıyla birlikte oturan Doğan Göktaş'a (43) 7 el ateş etti. Tanınmamak için başına şapka takan saldırgan, daha sonra geldiği araçla olay yerinden kaçtı. Başına 1 ve göğsüne ise 3 adet kurşun isabet eden Göktaş, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Ağır yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan Göktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırgan Halil İbrahim Urhan, Pamukkale'de aracıyla birlikte yakalandı. Urhan, soruları ise cevapsız bıraktı.