Şoke eden kazadan sonra tel çit ile önlem alındı

DENİZLİ'DE bulunan bir hayvanat bahçesinde 2 gün önce 8 yaşındaki Irak uyruklu Basım Osamah, develere fazla yaklaşınca hayatının şokunu yaşadı. Devenin başından ve boyun kısmından ısırması sonucu ayakları yerden kesilerek havaya kalkan çocuğu, babası devenin ağzından almayı başardı.
Hastaneye kaldırılan Osamah, tedavisinin ardından taburcu edildi. Facianın kıl payı atlatıldığı hayvanat bahçesinde develerin olduğu bölümün çiftler uzatıldı. Tel örgülerin yükseltilmesiyle develerin ziyaretçilerle temas etmelerinin önüne geçildi.
SEBAHATTİN ALP