  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Şoke eden kazadan sonra tel çit ile önlem alındı

Şoke eden kazadan sonra tel çit ile önlem alındı

26.4.2023

Gazete

Şoke eden kazadan sonra tel çit ile önlem alındı

DENİZLİ'DE bulunan bir hayvanat bahçesinde 2 gün önce 8 yaşındaki Irak uyruklu Basım Osamah, develere fazla yaklaşınca hayatının şokunu yaşadı. Devenin başından ve boyun kısmından ısırması sonucu ayakları yerden kesilerek havaya kalkan çocuğu, babası devenin ağzından almayı başardı.

Hastaneye kaldırılan Osamah, tedavisinin ardından taburcu edildi. Facianın kıl payı atlatıldığı hayvanat bahçesinde develerin olduğu bölümün çiftler uzatıldı. Tel örgülerin yükseltilmesiyle develerin ziyaretçilerle temas etmelerinin önüne geçildi.

SEBAHATTİN ALP

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA