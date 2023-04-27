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Haberler Denizli Denizli'de komedi filmi gibi olay! Kumar operasyonunda yakalandılar “Nikah kıyıyorduk” dediler

Denizli'de komedi filmi gibi olay! Kumar operasyonunda yakalandılar “Nikah kıyıyorduk” dediler

Denizli'de kumar oynandığı tespit edilen adrese polis ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Suçüstü yakalanan 6 şüpheli tuhaf savunmalarda bulunarak "Canım sıkıldı oynadım. Kumar güzel geçiyordu, yakalandık" "Nikah kıyıyorduk, Adam kaçırıyorduk" gibi ifadeler kullandı.

İHA

27.04.2023, 11:36

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Altıntop Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre; Denizli Ahlak Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu bir eve operasyon düzenledi.

Denizli’de komedi filmi gibi olay! Kumar operasyonunda yakalandılar “Nikah kıyıyorduk” dediler

Yapılan operasyonda evi kumarhaneye çeviren 6 şüpheli, suçüstü yakayı ele verdi.

Denizli’de komedi filmi gibi olay! Kumar operasyonunda yakalandılar “Nikah kıyıyorduk” dediler

Şüphelilerin kimliklerini alan ekipler kumar malzemelerini toplarken, yaptığı aramada ise oyunda kullanılan 10 bin TL para ele geçirdi.

Denizli’de komedi filmi gibi olay! Kumar operasyonunda yakalandılar “Nikah kıyıyorduk” dediler

ANLAMSIZ TEPKİLERİYLE DİKKAT ÇEKTİLER
Şüpheliler işlemlerinin ardından karakola götürülmek üzere dışarı çıkarıldığı sırada kayıt altına alındıklarını fark edince şekilden şekle girdi.

Denizli’de komedi filmi gibi olay! Kumar operasyonunda yakalandılar “Nikah kıyıyorduk” dediler

Şüpheliler ani hareket yaparak yüzlerini saklamaya çalışırken, aralarından ilk defa kumar oynayan bir kişi, "Neden kumar oynadınız" sorusuna "Canımız sıkıldı" şeklinde cevap verdi.

Denizli’de komedi filmi gibi olay! Kumar operasyonunda yakalandılar “Nikah kıyıyorduk” dediler

Kendisini savunmaya devam eden şüpheli, "Kumar çok güzel geçiyordu, adam kaçırıyorduk, yakalandık" sözleriyle ilginç anlar yaşattı. Kayıt altına alındığı için sinirlenen bir diğer kumarbaz ise "İçerde ne yapıyordunuz" sorusuna "Nikah kıyıyorduk" diyerek imalı bir cevap verdi.

Denizli’de komedi filmi gibi olay! Kumar operasyonunda yakalandılar “Nikah kıyıyorduk” dediler

Aralarında emekli polisinde bulunduğu toplam 6 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Şüphelilere kumar oynamaya suçundan yaklaşık 30 bin TL idari para cezası uygulanırken, ev ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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