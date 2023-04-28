Ana yüreği işte! Kızına böbreğini verebilmek için obezite ameliyatı oldu

"KIZINA SAĞLIKLI BİR BÖBREK VEREBİLECEK OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADI"

Doç. Dr. Muhammed Raşid Aykota, "Gülcan Hanım, bize başvurduğunda kızının böbrek hastası olduğunu ve ona böbrek vermek istediğini söyledi. Muayene ettikten sonra kilosunun böbrek nakli için uygun olmadığını ve böbreğini kızına verebilmesi için obezite ameliyatı olması gerektiğini söyledik. Obezite cerrahisi sayesinde organ nakli için engel teşkil eden fazla kilolarından kurtulabilecekti. Bu haberi duyunca kendisi de kızı da çok mutlu oldu ve bir an önce işlemlerin başlamasını istedi. Obezite ameliyatını gerçekleştirdik ve kontrole geldiğinde 11 kilo verdiğini gördük. Obezite cerrahisi sayesinde birçok hastamız bugüne kadar sağlığına kavuştu. Şimdi de hem Gülcan hanıma hem de kızına sağlıklı bir hayat sunabildiğimiz için gerçekten mutluyuz. Obezite cerrahisi, organ nakli gibi ciddi operasyonlarda bile güvenli bir seçenek olarak kabul ediliyor. Gülcan Hanım'ın başarılı ameliyatı da buna bir örnek oldu. Bu güzel haberle birlikte, Gülcan Hanım'ın ve kızının sağlıklarının uzun yıllar boyunca devam etmesini diliyoruz" diye konuştu.