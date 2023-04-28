Ana yüreği işte! Kızına böbreğini verebilmek için obezite ameliyatı oldu

Uşak'ta yaşayan 41 yaşındaki obezite hastası Gülcan Öncer, 5 yıldır böbrek yetmezliği ile mücadele eden kızına böbrek bulmak için dört gözle gelecek güzel haberi bekliyordu. 19 yaşındaki kızı Nazlı Öncer'e böbreğini verebileceğini öğrenen anne Öncer, fazla kilolarından dolayı yaşadığı obezite hastalığı nedeniyle böbrek nakli olamıyordu. Yaptığı araştırmalar sonucunda böbrek nakli olmak için Uşak'tan Denizli'ye geldi. Başarılı ameliyatlarıyla adından söz ettiren Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Raşid Aykota ile gerçekleştirilen ameliyat başarılı bir şekilde tamamlandı ve Öncer sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.