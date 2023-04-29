Denizli’de 52 kiloluk kadın 400 tane çöp şiş yiyerek rekor kırdı

"BENİM MİDE KAPASİTEM GENİŞ"

Midesinin geniş olduğunu ve yarışmanın heyecanlı geçtiğini ifade eden Esra Uyuz, "Sosyal medyada işletmenin ilanını gördüm. 'Yapabilirim' dedim ve yarışmaya katılmaya geldim. 50 dakikada 400 çöp şiş yedim. Biraz zorlandım ve bir yerden sonra tıkandım ama başardım. Normal bir insanın başarması zor. Mide kapasitesi ile de alakalı bir durum. Benim mide kapasitem geniş olduğu halde zorlandım" dedi.

"BU BİR DÜNYA REKORUDUR"

Yarışmalarda farklı kategorilerinde olduğunu belirten işletmenin ortağı Yusuf Kaya, "400 tane çöp şiş yemek herkesin başara bileceği bir şey değil. Bugüne kadar çok kişi yarıştı ama 400 çok başkaydı. Zaten hep zayıfların kazandığı bir iş. Biz Esra'yı kapıda görünce '400 tane yer' dedik ve öyle de oldu. İlk 15 dakikada 200 tanesini yedi ve bu bir dünya rekorudur. 400 tane çöp şiş yedi, 4 kola, 1 ayran ve 2 tatlı yedi. Yarışmacı arkadaş tahminimce 5-6 kilo aldı" dedi.